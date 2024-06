Ofner besiegt US-Teenager und steht im Mallorca-Halbfinale

Sebastian Ofner steht im letzten Tennisturnier vor dem am Montag beginnenden Rasen-Klassiker in Wimbledon im Halbfinale. Österreichs Nummer eins setzte sich am Donnerstag im Viertelfinale des ATP250-Rasenturniers von Mallorca gegen den 19-jährigen US-Amerikaner Alex Michelsen mit 3:6,7:5,6:3 durch. In seinem zweiten Halbfinale in diesem Jahr trifft der Steirer auf den britischen Qualifikanten Paul Jubb, der den topgesetzten US-Amerikaner Ben Shelton 6:3,3:6,7:6(8) besiegte.

von APA