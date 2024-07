Ofner 7:5,6:2 gegen Haase - In 2. Runde Hit gegen Medwedew

Der Steirer Sebastian Ofner steht beim olympischen Tennis-Turnier in Paris in der zweiten Einzelrunde. Der 28-Jährige besiegte am Sonntagnachmittag den Niederländer Robin Haase 7:5,6:2. Um den Einzug ins Achtelfinale spielt Ofner gegen den als Nummer vier gesetzten Russen Daniil Medwedew. Das Auftaktmatch der Vorarlbergerin Julia Grabher gegen die als Nummer elf eingestufte US-Amerikanerin Emma Navarro ist für den Abend als fünfte Partie nach 12.00 Uhr auf Court 10 angesetzt.

von APA