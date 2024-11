Offenbar Baby aus Spital in Wien verschwunden

In der Klinik Favoriten in Wien ist am Donnerstag offenbar ein Baby verschwunden. Die Polizei suchte bisher erfolglos mit einem Großaufgebot nach dem Neugeborenen. In der Nacht wurde die Suche vor Ort unterbrochen, berichtete die Polizei der APA mit. Am morgigen Freitag werde man die Sache weiter untersuchen. Die Amtsführung liege nun beim Landeskriminalamt, hieß es bei der Polizei.

von APA