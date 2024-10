ÖFB-U21 siegte bei Gregoritsch-Abschied 2:1 in Frankreich

Österreichs Fußball-U21-Nationalmannschaft hat ihrem Teamchef Werner Gregoritsch ein schönes Abschiedsgeschenk bereitet. Die ÖFB-Jungkicker gewannen am Dienstag in Nancy das letzte Spiel dieser EM-Qualifikation gegen Frankreich durch Tore von Tobias Hedl (59.) und Thierno Ballo (74.) mit 2:1. Schon vor dieser Partie hatte Österreich als Dritter der Gruppe H keine Chance mehr auf die Teilnahme an der kontinentalen Endrunde.

von APA