ÖFB-Teamchef Rangnick arbeitet als TV-Experte für Canal+

Ralf Rangnick gibt ein Comeback als TV-Experte. Der ÖFB-Teamchef versucht sich im kommenden Herbst in einem Zweitjob und wird bei den Europacup-Übertragungen des Österreich-Ablegers von Canal+ seine Fachkenntnisse zum Besten geben. Das wurde bei einem Medienevent am Mittwoch in Wien bestätigt. Rangnick ist Teil eines Expertenteams mit Ex-Salzburg-Trainer Niko Kovac, Union-Berlin-Kapitän Christopher Trimmel, Robert Almer und Johannes Ertl.

von APA