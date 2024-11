Österreichs Fußball-Nationalteam reist ohne Gernot Trauner und Florian Grillitsch zum Nations-League-Auswärtsspiel nach Kasachstan. Trauner wird in Almaty geschont, Grillitsch laboriert an einer Entzündung der Lymphknoten im Adduktorenbereich und stieg deshalb ebenfalls nicht in den Flieger. Dies gab Teamchef Ralf Rangnick vor dem Abflug am Mittwoch bekannt. Im Tor wird am Donnerstag (16.00 Uhr MEZ/live ORF 1) Alexander Schlager beginnen.

von APA