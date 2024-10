Das österreichische Fußball-Nationalteam will sich in Windischgarsten seiner Stärken besinnen. Nach drei Partien ohne Sieg soll das intensive Spiel gegen den Ball wieder in die Köpfe von Marko Arnautovic und Co. Teamchef Ralf Rangnick zeigte seinen Kickern zu diesem Zweck im Camp in Oberösterreich auch Spielszenen der EM in Deutschland.

von APA