ÖFB-Kollegen wünschten Geburtstagskind Alaba "Gesundheit"

"Wir wollen David so schnell wie möglich wieder auf dem Platz sehen", betonte Arnautovic. "Weil wir David brauchen, weil Real Madrid David braucht, die Fans, die Medien - alle brauchen David." In der Früh hätte er sich allerdings schwergetan, sich aufzuraffen und seinem langjährigen Weggefährten zu gratulieren und ihn zu umarmen. "Ich bin in der Früh nicht ansprechbar", scherzte Arnautovic am Montagnachmittag in einer launigen Pressekonferenz vor dem finalen EM-Gruppenspiel am Dienstag (18.00 Uhr/live ServusTV und RTL) in Berlin gegen die Niederlande.

Teamchef Ralf Rangnick war laut eigenen Angaben schon früher wach als sein Stürmerstar. Er hätte sich in der Früh eine "richtig gute, intensive Yoga-Kräftigungseinheit" gegönnt, verriet der 65-Jährige. Der Teamchef wünschte Alaba ebenfalls "Gesundheit". Auch er selbst hat im Turnierverlauf noch Geburtstag. Rangnick wird am Samstag 66 Jahre alt. Einen Tag später wäre, sofern die ÖFB-Elf als Gruppendritter aufsteigt, der erstmögliche Achtelfinal-Termin.