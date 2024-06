ÖFB-Kicker am freien Tag auf dem Golfplatz und in der Stadt

Österreichs Fußball-Nationalspieler haben am Donnerstag in Berlin einen freien Tag genossen. Fünf Tage vor dem EM-Achtelfinal-Showdown mit der Türkei am Dienstag (21.00 Uhr/live ServusTV) in Leipzig mussten Marko Arnautovic und Co. erst am Abend wieder im Teamquartier einrücken. Einige ÖFB-Kicker nutzten die Gelegenheit, um ins Stadtzentrum zu fahren, andere für eine Runde auf einem nahe gelegenen Golfplatz.

von APA