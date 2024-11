Das österreichische Fußball-Nationalteam der Frauen trifft in der zum zweiten Mal ausgetragenen Nations League in der Gruppe A1 auf die ehemaligen Europameister Deutschland und Niederlande. Dritter Gegner der Auswahl von Irene Fuhrmann ist Schottland. Das ergab die Auslosung am Donnerstag in Nyon. Die jeweils sechs Spiele pro Nation finden zwischen 19. Februar und 3. Juni 2025 statt.

von APA