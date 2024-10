Österreichs Frauen-Fußball-Nationalteam steht dicht vor dem Einzug in die 2. Play-off-Runde der EM-Qualifikation. Die ÖFB-Auswahl mühte sich am Freitagabend im Erstrunden-Hinspiel gegen Slowenien im Stadion Bonifika in Koper mehr als eine Stunde lang, ehe Barbara Dunst (69.), Sarah Puntigam (73./Elfer) und Lilli Purtscheller (75.) mit einem Tripleschlag noch einen 3:0-Sieg fixierten. Das Rückspiel am Dienstag (18.00 Uhr/live ORF 1) in Ried sollte nur noch Formsache sein.

von APA