Der Gewerbeimmobiliensektor bereitet der Oesterreichischen Notenbank (OeNB) nach wie vor Sorgen. Die Risiken in dem Segment stiegen weiter an, weshalb Banken ab Mitte des kommenden Jahres ein neuer Kapitalpuffer in dem Bereich auferlegt wird. Im Wohnimmobiliensektor sorgt dagegen die KIM-VO für Stabilität. Insgesamt dämpft das schwache wirtschaftliche Umfeld die Kreditnachfrage, heißt es im aktuellen Finanzstabilitätsreport der Notenbank.

von APA