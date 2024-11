Österreichs Eishockey-Nationalteam hat sich beim Deutschland-Cup für eine gute Leistung gegen Dänemark auch belohnt. Zwei Tage nach dem 0:1 gegen die Slowakei siegte die ÖEHV-Auswahl am Samstag in Landshut mit 3:2 (1:0,1:1,1:1). Tore von Ali Wukovits im Powerplay (17.), Lucas Thaler in Unterzahl (35.) und Ramon Schnetzer (57.) brachten den Österreichern verdient drei Punkte. Zum Abschluss geht es am Sonntag (15.00 Uhr/live ORF Sport +) gegen Gastgeber Deutschland.

von APA