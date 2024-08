O'Connor-Solo zur 6. Vuelta-Etappe und Gesamtführung

Hinter Roglic folgen der Portugiese Joao Almeida (+4:59) und der Deutsche Florian Lipowitz (+5:18). Gall, der am Donnerstag so wie Patrick Konrad mit dem Hauptfeld ins Ziel kam, hat als Neunter 5:38 Minuten Rückstand. O'Connor, der als Decathlon-Kapitän in die Vuelta gegangen war, liegt nun wieder vor Gall, nachdem der Osttiroler als Fünfter auf der vierten Etappe aufgezeigt hatte und O'Connor, Gesamtvierter bei der Tour de France 2021, etwas Rückstand aufriss.

Die Etappe war in Jerez de la Frontera in einem Supermarkt gestartet worden. Neben Ladenzeilen standen Absperrgitter, auf den Fluren tummelten sich statt Menschen mit Einkaufswagen die Profis. Beiträge in sozialen Netzwerken zeigten sie auf Rollbändern und neben einem Kinder-Spielgerät. Die Rennfahrer drehten einige Meter durch den Laden, ehe es ins Freie ging. Auf dem gebirgigen Teilstück ging es über 185,5 km nach Yunquera.

Die französische Supermarktkette teilte mit, dass dies der erste Start einer Etappe an einem solchen Ort in "in der Geschichte des Radsports" gewesen sei. Das Unternehmen ist eigenen Angaben zufolge seit zwölf Jahren Hauptsponsor der Spanien-Rundfahrt. Mehrere World-Tour-Teams haben große Supermarktriesen als Sponsoren.