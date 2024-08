ÖBB-Chef Matthä: "Wir sind sehr stark nachgefragt"

ÖBB-Chef Andreas Matthä hat am Samstag im Ö1-"Mittagsjournal" die Kritik an Engpässen beim fahrenden Material und der Pünktlichkeit der Staatsbahn unter anderem mit der großen Nachfrage der Kundinnen und Kunden begründet. "Wir eilen von Rekord zu Rekord", meinte er und betonte: "Wir sind sehr stark nachgefragt." Gleichzeitig gebe es "so viele Baustellen wie noch nie" auf den Bahnstrecken. Diese seien aber notwendig, um "deutschen Verhältnisse" zu vermeiden, so der Bahn-Boss.

von APA