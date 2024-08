ÖAK-Podcasts: "Geschichten aus der Geschichte" weiter top

Mit 278.169 Downloads im Juli ist "Geschichten aus der Geschichte" aber auch auf österreichischem Gebiet an der Spitze der im ÖAK-Ranking ausgewiesenen Podcasts. Auch der zweitplatzierte Podcast "Sternengeschichten" von Florian Freistetter wird überwiegend im Ausland konsumiert. Lediglich rund 88.000 Downloads der insgesamt in etwa 1,1 Mio. Downloads entfallen auf Österreich. Anders ist die Nutzung des Investigativpodcasts "Die Dunkelkammer" von Michael Nikbakhsh verteilt. Dieser wird überwiegend in Österreich gehört. Er bringt es auf 99.075 Downloads hierzulande bei insgesamt 114.653 Downloads.

Erfreut zeigte sich die ÖAK über einen deutlichen Zuwachs bei den ausgewiesenen Newslettern. 15 neue Newsletter kamen seit der letzten Daten-Veröffentlichung hinzu. Darunter finden sich erstmals Newsletter der Verlagshäuser Salzburger Nachrichten und Krone Multimedia. Die "Krone" katapultierte sich mit ihrem "Gewinnspiel Newsletter", der ca. 351.000 Mal pro Ausgabe versandt wird, sogleich auf den ersten Platz. Der "Guten Morgen Newsletter" bringt es auf ca. 166.500 Abonnentinnen und Abonnenten.