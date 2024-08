Nur "Blech" für Ingebrigtsen über 1.500 m

Norwegens Leichtathletik-Star Jakob Ingebrigtsen ist am Dienstag bei den Olympischen Spielen in Paris leer ausgegangen. Für den Topfavoriten und Gewinner von Tokio 2021 blieb über 1.500 m überraschend nur Blech. Der Amerikaner Cole Hocker triumphierte mit Olympiarekord (3:27,65 Min.) vor dem britischen Weltmeister Josh Kerr und Yared Nuguse (USA). Im 200-m-Bewerb der Frauen lief Gabrielle Thomas (USA) in 21,83 Sek. überlegen zu Gold vor 100-m-Siegerin Julien Alfred (22,08).

von APA