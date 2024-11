McLaren-Pilot Lando Norris hat im einzigen freien Formel-1-Training für den Großen Preis von São Paulo in Brasilien die Bestzeit aufgestellt. Der Brite war am Freitag in Interlagos schneller als George Russell (+0,181 Sek.) im Mercedes und Haas-Fahrer Oliver Bearman (+0,195). Weltmeister Max Verstappen im Red Bull belegte den 15. Platz. Am Freitag steht um 19.30 Uhr noch das Qualifying für den Sprint am Samstag (15.00 Uhr/jeweils live ServusTV, Sky) auf dem Programm.

von APA