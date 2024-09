Norris gewinnt Singapur-GP vor Verstappen und Piastri

Bei typischen Singapur-Bedingungen von über 30 Grad und hoher Luftfeuchte schaffte Norris seinen dritten GP-Sieg, der Engländer hatte heuer bereits in Miami und in Zandvoort triumphiert. Verstappen wiederum muss weiter auf seinen ersten Erfolg im südostasiatischen Stadtstaat warten. Der Niederländer egalisierte aber seine beste Platzierung hier von 2018, als er ebenfalls Zweiter wurde. In der Konstrukteurswertung baute McLaren seinen Vorsprung auf Red Bull auf 41 Punkte aus.

Nun folgt eine vierwöchige Pause, bevor es am 20. Oktober mit dem Grand Prix der USA in Austin/Texas weitergeht.