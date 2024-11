Lando Norris hat dank einer Stallorder den Formel-1-Sprint in Brasilien vor seinem McLaren-Teamkollegen Oscar Piastri gewonnen. Norris übernahm am Samstag in Sao Paulo drei Runden vor Rennende ohne Gegenwehr die Spitzenposition und holte im WM-Kampf mit Red-Bull-Pilot Max Verstappen zwei Punkte auf. Der niederländische Titelverteidiger wurde Dritter und stand im fünften von sechs Sprints in dieser Saison erstmals nicht auf dem obersten Stockerl.

von APA