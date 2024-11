Vor dem Hintergrund der Entsendung nordkoreanischer Soldaten nach Russland hat Nordkoreas Außenministerin Choe Son-hui Moskau die Hilfe Pjöngjangs bis zum Sieg im Krieg gegen die Ukraine zugesichert. "Noch einmal versprechen wir, dass wir bis zum Tag des Sieges stets fest an der Seite unserer russischen Kameraden stehen werden", sagte Choe bei einem Treffen mit ihrem Amtskollegen Sergej Lawrow am Freitag in Moskau. Lawrow sprach von einer engen Kooperation.

von APA