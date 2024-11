Für Oasis-Mitglied Noel Gallagher ist sie die "beste Gitarre der Welt" gewesen. Nun wurde das Instrument in Großbritannien für 226.800 Pfund (etwa 271.400 Euro) versteigert, wie die Nachrichtenagentur PA meldete. Nach Angaben des Auktionshauses Propstore war es eine der wichtigsten Gitarren für Gallagher während der Britpop-Ära in den 1990er-Jahren und vermutlich diejenige, die er zu der Zeit am häufigsten nutzte.

von APA