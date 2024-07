Niederlande nach 3:0 über Rumänien im Viertelfinale

Die Niederlande steht erstmals seit 2008 wieder im Viertelfinale einer Fußball-EM. Das klar verbesserte Oranje-Team gewann am Dienstag in München das Achtelfinalmatch gegen Rumänien mit 3:0 (1:0) und trifft am Samstag (21.00 Uhr) in Berlin auf Österreich-Bezwinger Türkei. Cody Gakpo (20.) und Donyell Malen (83., 93.) sorgten für den hoch verdienten Sieg.

von APA