Nicolas Cage: Hatte mir Familie mal anders vorgestellt

Hollywoodstar Nicolas Cage hat über die außergewöhnliche Familienkonstellation mit seinen drei Kindern gesprochen. "Jeder von ihnen hat eine andere Mutter", erklärte der 60-Jährige dem US-Magazin "The New Yorker". "Es ist nicht das, was ich mir ursprünglich vorgestellt hatte, als ich mich verliebte oder heiratete - dass ich drei verschiedene Kinder mit drei verschiedenen Müttern haben würde - aber gleichwohl ist es so gekommen."

von APA