Die Finanzen stehen bei der UNO-Klimakonferenz in Baku, die am 11. November startet, klar im Zentrum. Es geht um die zukünftige Klimafinanzierung nach 2025 als Nachfolger auf die jährlich 100 Milliarden US-Dollar, die bisher an die Entwicklungsländer hätten fließen sollen. In einem Online-Pressegespräch hat die österreichische Allianz für Klimagerechtigkeit hier klare Fortschritte beim Klimagipfel in Aserbaidschan gefordert.

von APA