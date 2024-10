New Zealand stoppt bei America's Cup Aufholjagd der Briten

Mit dem Erfolg am Freitag verflogen auch die Zweifel, die am Mittwoch nach zwei Niederlagen aufgekommen waren. Die Neuseeländer hatten eigentlich den schlechteren Start erwischt, zogen aber aus einem Winddreher Profit. Einmal vor den Briten, gerieten sie nicht mehr in Gefahr. Die "Kiwis" hatten bei stark wechselnden Winden auch das bessere Set-up gefunden und setzten sich schließlich mit über 1.000 Metern Vorsprung durch.

Sollte New Zealand auch am Nachmittag gewinnen, könnten der 37. America's Cup am Samstag entschieden sein.