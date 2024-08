Neun Tote bei israelischem Angriff im Libanon

Im Libanon sind nach Behördenangaben mindestens neun Menschen bei einem nächtlichen israelischen Luftangriff getötet worden, darunter eine Frau und ihre beiden Kinder. Bei dem Angriff in der südlibanesischen Region Nabatijeh seien zudem mindestens fünf Menschen verletzt worden, zwei von ihnen schwer, teilte das libanesische Gesundheitsministerium am Samstag mit. Die israelische Armee erklärte, sie habe "in der Nacht ein Waffenlager der Hisbollah" getroffen.

von APA