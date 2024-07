Neumayer im Kitzbühel-Achtelfinale ausgeschieden

Nach Sebastian Ofner, Dominic Thiem und Joel Schwärzler hat es am Mittwoch auch den vierten und letzten Österreicher im Einzel-Hauptfeld des Generali Open in Kitzbühel erwischt. Lukas Neumayer, der am Vortag Ofner knapp in drei Sets geschlagen und seinen ersten Tour-Level-Sieg gefeiert hatte, unterlag dem wie er selbst mit einer Wildcard versehenen US-Amerikaner Nicolas Moreno de Alboran nach 83 Minuten mit 4:6,4:6.

von APA