Schon der erste Besucher der Ausstellung "Johann Strauss - New Dimensions" zeigte sich begeistert über das "großartige multimediale Erlebnis": "Ein sehr spannendes Museum", befand Wiens Bürgermeister Michael Ludwig am Dienstag im neuen Johann Strauss Museum. "Ich bin überzeugt, es wird ein Renner!" Auch die Lage in dem zuletzt als "Kleines Haus der Kunst" genutzten ehemaligen Verkehrsbüro bei der Secession sei "hervorragend. Viel mehr an Genius Loci lässt sich nicht finden."

von APA