Neues Gesetz offenbart weit höhere öffentliche Werbeausgaben

Die Werbeausgaben der öffentlichen Hand sind deutlich höher als bisher bekannt. Im 1. Halbjahr 2024 flossen laut den am Dienstag von der RTR veröffentlichten Medientransparenzdaten in Summe 196,5 Millionen Euro an Medien. Im 1. Halbjahr 2023 waren es 77,5 Millionen Euro. Die Vervielfachung ist auf eine Änderung des Medientransparenzgesetzes zurückzuführen. Mittlerweile müssen auch Ausgaben an nicht-periodische Medien gemeldet werden. Die "Bagatellgrenze" wurde aufgehoben.

von APA