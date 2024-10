Max Verstappen muss bereits vor den ersten Runden auf dem legendären Formel-1-Kurs in Interlagos in Brasilien den nächsten Rückschlag hinnehmen. Der Red Bull des dreifachen Weltmeisters braucht einen neuen Motor, das Limit hat das Team bei Verstappen aber schon überschritten. Er wird daher in der Startaufstellung zum Rennen am Sonntag (18.00 Uhr MEZ/live ServusTV und Sky) fünf Plätze nach hinten versetzt.

von APA