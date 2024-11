Neuer Klimafinanzierungs-Entwurf auf COP29 in Baku vorgelegt

Ein neuer Entwurf für eine Vereinbarung zur internationalen Klimafinanzierung bei der UNO-Klimakonferenz COP29 sieht in der von den Entwicklungsländern favorisierten Version für sie mindestens 1,3 Billionen Dollar (1,23 Billionen Euro) jährlich für Klimaschutz und Anpassung an die Folgen des Klimawandels vor. Das am Mittwoch in Baku publizierte 34-seitige Dokument zeigt konkrete Möglichkeiten für die Bereitstellung der Finanzmittel, jedoch bleiben einige Streitpunkte offen.

von APA