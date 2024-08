Neue Vorgaben für Milchkühe - Nicht jeder Bauer zieht mit

In diesem Jahr wurde in der österreichischen Milchproduktion das neue AMA-Gütesiegel Tierwohl plus eingeführt, da es dies für das Exportgeschäft in Deutschland benötigt. Das heimische Modul entspreche den deutschen Haltungsstufen 2 und 3. Es sei ein "langer Verhandlungsweg" zu der Branchenlösung gewesen, meinte Oberösterreichs Landwirtschaftskammerpräsident Franz Waldenberger am Montag in einer Pressekonferenz mit Berglandmilch eGen in Linz. Nicht alle Bauern ziehen mit.

von APA