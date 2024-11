Die israelische Luftwaffe hat am Sonntag erneut Ziele in der libanesischen Hauptstadt Beirut bombardiert. Anders als in Israel gibt es im Libanon keine Luftschutzbunker für die Bevölkerung und auch keine Sirenen, die vor Angriffen warnen. Kirchen in einem christlichen Viertel ließen die Glocken läuten. Anrainer eilten in die Gotteshäuser, um Schutz zu suchen. Informationen über Verletzte oder Tote gab es zunächst nicht.

von APA