Neue Beschwerdestelle in Irland für Social-Media-Nutzer

"Wir werden die effektive und einheitliche Entwicklung dieses Systems in der gesamten EU unterstützen, um allen EU-Benutzern stärkere Online-Rechte zu geben", sagte Thomas Regnier, ein Sprecher der Europäischen Kommission, am Dienstag. Die in Dublin ansässige Beschwerdestelle mit einem Verwaltungsrat aus sieben nicht geschäftsführenden Direktoren erhält eine einmalige Förderung durch den Oversight Board Trust. Ansonsten wird sie durch Gebühren finanziert, die den Social-Media-Unternehmen für jeden vorgebrachten Fall in Rechnung gestellt werden. Benutzer, die einen Streitfall einreichen, zahlen eine geringe Gebühr, die zurückerstattet wird, wenn eine Entscheidung zu ihren Gunsten ausfällt.

Allerdings können Online-Plattformen nach den Regelungen des DSA die Zusammenarbeit mit einer solchen Streitbeilegungsstelle ablehnen und diese hat dann nicht die Befugnis, den Parteien eine verbindliche Einigung aufzuerlegen.