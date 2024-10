Netflix mit fünf Millionen Kunden mehr

Unterstützt vom Erfolg der Krimiserie "The Perfect Couple" und der romantischen Komödie "Nobody Wants This" hat Netflix im vergangenen Quartal mehr als fünf Millionen Kunden dazugewonnen und die Erwartungen der Wall Street übertroffen. Dabei wurde das Wachstum des Videostreaming-Marktführers stark durch das günstigere Angebot mit Werbeanzeigen angetrieben: Die Preisstufe hatte zuletzt 35 Prozent mehr Nutzer als drei Monate zuvor.

von APA