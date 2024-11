Nehammer zu Trump-Sieg: Wirtschaftskrieg verhindern

Mit der nächsten US-Regierung brauche es "intensive Verhandlungen" - auch was die Unterstützung Ukraine betrifft. Man müsse "miteinander reden" und die ersten Schritte der Trump-Regierung abwarten, sagte der Kanzler. Für den finnischen Premierminister Petteri Orpo ist klar, dass Europa mehr für seine eigene Verteidigung tun müsse, sagte er vor dem Treffen gegenüber Journalisten. Die EU müsse eine klare Botschaft nach Washington senden, dass "wir die Ukraine so lange und so viel unterstützen werden, wie nötig."

Der Ausgang der US-Präsidentschaftswahl und wie die Europäische Union damit umgehen soll, dominieren das Treffen der Staatschefs in Budapest. Dazu kommt, dass Gastgeber Viktor Orbán ein Unterstützer vom Trump ist. Immer wieder gab es Gerüchte, dass Ungarns Premier den Republikaner per Video zuschalten könnte.

Am Donnerstag tagen zuerst die 47 Mitgliedstaaten der Europäischen Politischen Gemeinschaft (EPG bzw. EPC) in der Budapester Puskás-Arena. Die EPG war nach Beginn des Ukrainekrieges ins Leben gerufen worden, und bringt neben den Staats- und Regierungschefs der 27 EU-Staaten auch die Spitzen von unter anderem der Ukraine, der Türkei, Großbritannien und Aserbaidschan zusammen. Bei dem Treffen sind unter anderem der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj, der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdoğan und der serbische Präsident Aleksandar Vučić dabei. Die Abschlusspressekonferenz hält Orbán gemeinsam mit dem albanischen Ministerpräsidenten Edi Rama.

Das Thema Migration soll bei dem Treffen eine zentrale Rolle einnehmen, so der Bundeskanzler. Er werde zusammen mit dem britischen Premierminister Keir Starmer eine Arbeitsgruppe zu dem Thema leiten, so Nehammer. Dadurch dass auch viele Staaten aus dem Westbalkan in Budapest teilnehmen, gebe es "viele Möglichkeiten, neue Allianzen zu schließen".

In einer Medieninformation im Vorfeld des Treffens meinte der Kanzler bereits: "Wir müssen entscheiden, wer nach Europa kommt - nicht die Schlepper. Dafür brauchen wir Hilfe und Aufbau vor Ort und in der Region, einen robusten und effektiven Außengrenzschutz, eine intensive Zusammenarbeit bei der Schleppereibekämpfung sowie innovative Lösungen außerhalb des Migrationspakts, wie Asylverfahren und Rückführungen in sichere Drittstaaten. Zudem müssen Rückführungen forciert werden und wir müssen auch bei Abschiebungen nach Syrien und Afghanistan ins Tun kommen".

Ab 20.00 Uhr beginnt dann ein informeller EU-Gipfel mit einem Arbeitsabendessen im ungarischen Parlament. Hauptthema soll insbesondere die Wahl Trumps zum künftigen US-Präsidenten und deren Konsequenzen sein. "Europa muss in dieser sich wandelnden geopolitischen Landschaft klar und geeint auftreten. Die USA bleiben für uns ein unverzichtbarer Partner, und wir müssen Europa als starken Akteur auf Augenhöhe positionieren und die transatlantischen Beziehungen weiter ausbauen und vertiefen", betonte auch hier Nehammer in seinem schriftlichen Statement. Weiteres Thema bei dem Abendessen ist die Situation in Georgien.

Am Freitag wollen dann die EU-Regierungsspitzen eine Erklärung für einen "Neuen Europäischen Wettbewerbs-Deal" verabschieden. Nehammer unterstrich, dass für Österreich in dieser Beziehung "der Bürokratieabbau, eine Verbesserung des europäischen Beihilferahmens und der effiziente Einsatz von EU-Mitteln" im Vordergrund stünden.