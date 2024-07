Nationalrat eilt in die Ferien

Der Nationalrat verabschiedet sich am Freitag in die Sommerpause. Zum Abschluss der Plenarwoche wird etwa noch der Kostenersatz für Strafverteidiger bei Freisprüchen stark erhöht. Eingeführt wird eine neue Form von Verbandsklagen. Dazu gibt es erstmals eine Förderung für Podcasts. Gestartet wird die Sitzung mit einer "Fragestunde" an den Bundeskanzler.

von APA