Nationalrat bestimmt neue Volksanwältin

Die FPÖ startet am Mittwoch auch eine Initiative mit dem Ziel, die Regierung aus dem Amt zu heben. Der entsprechende Misstrauensantrag wird aber aller Voraussicht nach in der Minderheit bleiben. Schließlich stehen auch die ersten Gesetzesbeschlüsse an. Ziel des Pakets sind bessere Standards zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie eine verstärkte Vorkehrung gegen die Umgehung von Wirtschaftssanktionen.