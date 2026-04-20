ABO

Nancy Sinatra kritisiert Trump für Posten von "My Way"

Subressort
Schlagzeilen
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Nancy Sinatra spricht von "Gotteslästerung"
  1. home
  2. Aktuell
  3. Schlagzeilen
Nancy Sinatra, die Tochter des legendären US-Entertainers Frank Sinatra, hat sich entsetzt darüber gezeigt, dass US-Präsident Donald Trump einen Auftritt ihres Vaters mit dem Evergreen "My Way" auf seinem Truth-Social-Account gepostet hat. Dies sei "Gotteslästerung" schrieb die als Kritikerin von Trump bekannte Sängerin am Sonntag, ohne dies weiter zu erklären. Nutzer hatten sie auf Trumps Post aufmerksam gemacht.

von

Auf die Frage von Nutzern, ob sie nicht dagegen einschreiten könne, sagte sie, nur die Verleger könnten da etwas ausrichten. Das Lied stammt nicht von Frank Sinatra. Trump selbst hatte den Song kommentarlos am Samstag gepostet.

Der Nutzer, der Nancy Sinatra auf den Post aufmerksam gemacht hatte, schrieb dazu: "Oh mein Gott, @NancySinatra wird darüber nicht erfreut sein. Trump widerspricht allem, wofür Frank stand. Er war ein großer Verfechter der Gleichberechtigung und unterstützte die Bürgerrechtsbewegung." Dazu schrieb Nancy Sinatra dann: "Das ist eine Gotteslästerung."

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Bieber überraschte heuer mit Billie Eilish einen Fan
News
Bieber überraschte Eilish bei Coachella
Tim Curry lässt sich nach Schlaganfall nicht unterkriegen
News
Kultfigur der "Rocky Horror Show": Tim Curry ist 80
++ ARCHIVBILD ++ Berühmt für ihren A-cappella-Gesang
News
Die Prinzen hören auf
Madonna hat kürzlich ein neues Album angekündigt
News
Madonna überrascht mit Auftritt bei Coachella-Festival
Comedian und Schauspieler Max Giermann
Schlagzeilen
Max Giermann als Maler: Will aber eher als Comedian punkten
Film-Ikone Nathalie Baye
Schlagzeilen
Französischer Filmstar Nathalie Baye mit 77 Jahren gestorben
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER