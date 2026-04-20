Nancy Sinatra kritisiert Trump für Posten von "My Way"

Auf die Frage von Nutzern, ob sie nicht dagegen einschreiten könne, sagte sie, nur die Verleger könnten da etwas ausrichten. Das Lied stammt nicht von Frank Sinatra. Trump selbst hatte den Song kommentarlos am Samstag gepostet.

Der Nutzer, der Nancy Sinatra auf den Post aufmerksam gemacht hatte, schrieb dazu: "Oh mein Gott, @NancySinatra wird darüber nicht erfreut sein. Trump widerspricht allem, wofür Frank stand. Er war ein großer Verfechter der Gleichberechtigung und unterstützte die Bürgerrechtsbewegung." Dazu schrieb Nancy Sinatra dann: "Das ist eine Gotteslästerung."