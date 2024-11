Nadals Karriere nach Spaniens frühem Davis-Cup-Aus vorbei

Kein Happy End zum Karriereausklang: Tennisstar Rafael Nadal hat beim Davis-Cup-Viertelfinalduell Spaniens mit den Niederlanden das letzte Match seiner einzigartigen Karriere verloren. Der 38-Jährige unterlag am Dienstag in Malaga trotz frenetischem Publikums Botic van de Zandschulp 4:6,4:6. Zwar glich Carlos Alcaraz durch einen 7:6(0),6:3-Erfolg gegen Tallon Griekspoor aus, das anschließende Doppel ging aber an die Niederländer. Nadals Profikarriere ist damit vorbei.

von APA