Nadals Karriere endet spätestens am 24. November in Malaga

Wenn einer der größten Sportler aller Zeiten seinen Rücktritt erklärt, dann ist der Schock unter den Fans groß. Das Karriereende von Rafael Nadal kam am Donnerstag nicht überraschend. Immerhin gibt es für die Fans des 22-fachen Major-Siegers, der allein in Roland Garros nicht weniger als 14 Mal triumphiert hat, noch eine Gelegenheit, die Tennis-Legende zu bewundern: Beim Final 8 des Davis-Cups in Malaga will sich Nadal noch einmal vor heimischen Anhängern präsentieren.

von APA