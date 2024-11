Es war ein seltsamer Abschluss für einen der größten Tennisspieler aller Zeiten. Als das Karriereende von Rafael Nadal um kurz nach Mitternacht in Malaga durch Spaniens Davis-Cup-Niederlage gegen die Niederlande feststand, waren doch alle irgendwie überrascht. Es dauerte eine gefühlte Ewigkeit, bis die Abschiedszeremonie begann. "Die Art und Weise, wie ich in Erinnerung bleiben will, ist als eine gute Person aus einem kleinen Dorf auf Mallorca", sagte der 38-Jährige.

von APA