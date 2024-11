Die Nachrichtenagentur Associated Press (AP) hat einen Personalabbau im Umfang von acht Prozent angekündigt. AP-Chefin Daisy Veerasingham erklärte am Montag in einem Schreiben an die Belegschaft, dieser Schritt sei vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Krise in der Medienbranche notwendig, um auf den "Wandel im Mediensektor" zu reagieren. Es würden Stellen gestrichen und es werde Angebote für Abfertigungen geben.

von APA