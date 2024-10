Nach Tod Sinwars keine Anzeichen für Nachlassen der Kämpfe

Das hatte Isreals Armee nach einem Militäreinsatz im südlichen Gazastreifen bekannt gegeben. "Heute wurde dem Bösen ein Schlag versetzt, aber unsere Aufgabe ist noch nicht erfüllt", teilte Netanyahu am Donnerstagabend mit. Dessen ungeachtet setzte US-Außenminister Antony Blinken seine Bemühungen um ein Ende des über ein Jahr andauernden Gazakrieges mit Telefonaten mit seinen Amtskollegen in Saudi-Arabien und Katar fort.

Der Chef der radikal-islamischen Gruppe im Gazastreifen galt als Drahtzieher des Überraschungsangriffs auf Israel vor einem Jahr. Eine Stellungnahme der Hamas lag zunächst nicht vor. Allerdings heißt es in Kreisen der palästinensischen Gruppierung, es gebe Hinweise, dass Sinwar getötet wurde.

An sich sehen die Regierungen Israels und der USA sehen nach der Tötung des Hamas-Anführers Yahya al-Sinwar im Gazastreifen größere Chancen auf ein Ende des seit über einem Jahr andauernden Kriegs in Nahost. Ob sich die Hoffnungen auf eine Deeskalation nach Monaten des Kriegs mit der Hamas im Gazastreifen und der mit ihr verbündeten Hisbollah im Libanon wirklich erfüllen, erscheint aber fraglich.

Viele Israelis feierten am Donnerstagabend den Tod des Drahtziehers des Massakers vom 7. Oktober 2023 . In einem Wohnkomplex der Stadt Ashdod reagierten die Menschen mit Klatschen und Pfeifen auf die Kunde von Sinwars Tod, eine andere Videoaufnahme zeigte jubelnde Badegäste nach einer Lautsprecherdurchsage am Strand. Andernorts wurden israelische Fahnen geschwenkt und Schilder mit Aufschriften wie "Sinwar ist tot - Lasst die Geiseln frei" in die Höhe.

Angehörige der seit den Hamas-Attacken vom 7. Oktober 2023 im Gazastreifen festgehaltenen Geiseln forderten auch in Stellungnahmen, die Situation nach dem Tode Sinwars zu nutzen und sich deutlich stärker um die Freilassung der Verschleppten zu bemühen. "Wir haben die Rechnung mit dem Massenmörder Sinwar beglichen, aber es wird keinen totalen Sieg geben, wenn wir ihre Leben nicht retten und sie nicht nach Hause holen", zitierte die Zeitung "Jerusalem Post" eine Sprecherin der Angehörigen.

Netanyahu sagte in seiner Botschaft an die Geiselnehmer in Gaza: "Wer seine Waffen niederlegt und die Geiseln zurückgibt - dem werden wir es ermöglichen, herauszukommen und zu überleben." Gleichzeitig drohte er, man werde mit jedem, der den Geiseln Schaden zufüge, "die Rechnung begleichen".