Österreichs Fußball-Nationalmannschaft hat auf dem Weg zum Nations-League-Gruppensieg eine Pflichtaufgabe souverän gemeistert - sehr zur Zufriedenheit von Teamchef Ralf Rangnick. Der Deutsche lobte seine Truppe nach dem 2:0 am Donnerstag in Almaty gegen Kasachstan vor allem für die Leistung vor der Pause und freut sich nun auf die Sonntag-Partie gegen Slowenien. Sollte die Partie im Wiener Happel-Stadion gewonnen werden, wäre die ÖFB-Elf Erster und wieder in der A-Liga.

von APA