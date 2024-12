Die Mutter von US-Rapper Eminem (52) ist tot. Wie mehrere Medien übereinstimmend unter Berufung auf einen Sprecher des Musikers berichteten, starb Debbie Nelson im Alter von 69 Jahren. Laut der Promi-Portale "People" und "TMZ" soll Nelson am Montag in einer Klinik im US-Staat Missouri an den Folgen einer Lungenkrebserkrankung gestorben sein.

von APA