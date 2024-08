Mutter und zwei Mädchen im Bezirk Tulln tot aufgefunden

ZU APA0349 VOM 14.8.2024 - In einer Gemeinde mit rund 1.200 Einwohnern im Bezirk Tulln in Niederösterreich sind am Mittwochnachmittag, 14. August 2024 zwei Kinder und eine weitere Person tot aufgefunden worden. Im Bild: Ein Polizist in der Nähe des Tatorts, aufgenommen am Mittwoch, 14. August 2024 im Bezirk Tulln in Niederösterreich.