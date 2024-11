Mutter gestand Tötung von Baby in Wien

Nach dem Fund eines toten Babys in einem Abfallcontainer in der Kundratstraße unweit der Wiener Klinik Favoriten hat die Mutter des Kindes bei ihrer Einvernahme die Tat gestanden. Als Motiv gab die Frau in ihrer Einvernahme "familiäre Probleme" an, wie die Polizei am Sonntag der APA sagte. Das Obduktionsergebnis ergab, dass das Neugeborene durch stumpfe Gewalteinwirkung starb und ein massives Schädelhirntrauma sowie mehrfache Knochenbrüche erlitten hatte.

von APA