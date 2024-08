Muskelfaserriss bei ÖFB-Teamstürmer Gregoritsch

Österreichs von Verletzungen geplagtes Fußball-Nationalteam ist vor dem kommenden Lehrgang Anfang September um eine weitere Personalsorge reicher: Stürmer Michael Gregoritsch zog sich laut Angaben seines Clubs SC Freiburg einen Muskelfaserriss zu und fehlte am Samstag beim Saisonauftakt gegen Werder Bremen. Gregoritsch wird damit für die Nations-League-Partien in Slowenien und Norwegen am 6. und 9. September nicht zur Verfügung stehen.

von APA